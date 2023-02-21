صناعة الحبوب: ارتفاع عدد المطاحن بالبورصة السلعية لأكثر من 100 حتى الآن

أعلن عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن البورصة السلعية التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق، حيث يشترك أكثر من 100 مطحن في البورصة السلعية حتى الآن، ويحصل كل مطحن على كمية من القمح تقدر بنحو من 350 إلى 400 طن أسبوعيا.

وقال “السلاموني” إنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة السلعية، سيؤدى ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى، كما سيؤدي الى استقرار الأسواق بتوفير القمح والدقيق الفاخر 72%، ما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن والمخبوزات والحلوى لصالح المستهلك.

وأضاف أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية، ساهمت في نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، في توفير السلع الغذائية وتأمين من مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يبلغ في المتوسط ما بين 4.5 و6 أشهر، وتفادي أي أزمات تتعلق بنقص السلع، رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية، خاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وصعوبات الإفراج عن السلع والمواد الخام مع تكبد المستوردين مبالغ وغرامات التأخير بالموانئ، ما أدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية، ومع ذلك نجحت الدولة المصرية على مدار الأسابيع الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير جميع السلع الغذائية.

وأوضح عبد الغفار السلامونى أن اتجاه وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، في التوسع لإنشاء معارض "أهلا رمضان" بتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يتيح للمواطن الحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، خاصة بعدما تم افتتاح ما يقرب من 341 معرضاً على مستوى جميع محافظات الجمهورية حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين.

وتابع: "كما قامت وزارة التموين بمجموعة من الإجراءات الاستباقية الشجاعة منذ عدة أشهر للتخفيف من الآثار السلبية والحد من الارتفاع في الأسعار على نحو يؤكد الرؤية الواضحة للدولة، حيث تم إقرار منظومة صرف الأقماح للمطاحن المرخصة لتقوم بطحنه دقيقا استخراج 72% وتسليمه دقيقا لمخازن ومستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية "قطاع المطاحن"، ويتم صرفه للمخابز السياحية والإفرنجية المرخصة بمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، والتي تمثل 40% من الاستهلاك على مستوى الجمهورية لتقوم بإنتاج الخبز السياحي والفينو بأسعار مناسبة للمستهلك ولأبنائنا من الطلاب بالمدارس والجامعات".

وأشار إلى أن ذلك للتخفيف عن كاهل المستهلكين ومحدودي الدخل، ما أدى إلى إحداث توازن في أسعار الخبز في الأسواق، كما لاقت المنظومة إقبالا كبيرا من قبل المخابز المرخصة فى الاشتراك في المنظومة لتوفير الدقيق بالأسعار الحرة العادلة، كذلك مصداقية أصحاب المخابز في الدولة في توفير منتج الدقيق بأسعار مناسبة، الأمر الذى أحدث توازنا فى الأسعار بالأسواق.

وأكد إشادة أصحاب المخابز بمنظومة وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، في توفير الدقيق للمخابز، حيث طالب أصحاب المخابز باستمرار العمل في هذه المنظومة للحصول على الدقيق بالأسعار العادلة، الأمر الذى يؤكد نجاح هذه المنظومة لصالح المستهلك لاستقرار وتوافر الدقيق الحر بالأسعار العادلة بدون مغالاة بسبب الضوابط الخاصة لهذه المنظومة.

