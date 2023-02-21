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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفخوه بكمبروسر هواء.. إصابة طالب بتهتك في الشرج والأمعاء

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية،من ضبط المتهمين بإدخال كمبروسر هواء عبر فتحة شرج طفل، بسبب هزار صديقه معه.

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وضع خرطوم الهواء في دبره

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارًا من مستشفى فايد التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية يفيد بوصول طالب يبلغ من العمر 14 عاما مصابا بتهتك في الأمعاء وانتفاخ بخصيتيه، وحالته غير مستقرة، وتم تقديم كل الرعاية للطفل، كما تم عمل اللازم جراء إصابته إثر نفخه بكمبروسر هواء.

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سائق توك توك

وقالت  التحريات الأولية إن المتهمين نفخا المجني عليه بعد وضع خرطوم الهواء في دبره، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الحادث عاملا بورشة تصليح كاوتش وصديقه سائق توك توك، مقيمان بقرية فنارة التابعة لنطاق دائرة مركز فايد، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الامنية الاسماعيلية كمبروسر هواء فتحة شرج طفل مستشفي فايد التخصصي

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