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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 8 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم في النقد الأجنبي

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 8 أشخاص بينهم سيدة وأجنبي لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

 

ففي مدينة نصر أول ، تمكن رجال المباحث من ضبط سيدة و3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية  لقيامهم بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وضبط بحوزتهم مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية".

 

وفي مدينة السلام ، تم ضبط 3 أشخاص حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وضبط بحوزتهم مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية" ، وإعترفوا بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

 

كما تم ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول وضبط بحوزته مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية" ، وإعترف بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة عملات اجنبية السوق المصرفى

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