ضبط 8 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم في النقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 8 أشخاص بينهم سيدة وأجنبي لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

ففي مدينة نصر أول ، تمكن رجال المباحث من ضبط سيدة و3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وضبط بحوزتهم مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية".

وفي مدينة السلام ، تم ضبط 3 أشخاص حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وضبط بحوزتهم مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية" ، وإعترفوا بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

كما تم ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول وضبط بحوزته مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية" ، وإعترف بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.