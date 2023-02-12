حبس أجنبي لإتجاره في النقد خارج السوق المصرفي بباب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس شخص أجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من القبض علي أجنبي بباب الشعرية لاتجاره فى النقد الأجنبى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة باب الشعرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى أمكن ضبطه وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.