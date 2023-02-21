نفخوه.. تفاصيل إصابة طالب بتهتك في الشرج| فيديو جراف

الاعتداء على طفل .. تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط المتهمين بإدخال كمبروسر هواء عبر فتحة شرج طفل، بسبب هزار صديقه معه.

وضع خرطوم الهواء في دبره



البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارًا من مستشفى فايد التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية يفيد بوصول طالب يبلغ من العمر 14 عاما مصابا بتهتك في الأمعاء وانتفاخ بخصيتيه، وحالته غير مستقرة، وتم تقديم كل الرعاية للطفل، كما تم عمل اللازم جراء إصابته إثر نفخه بكمبروسر هواء.

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