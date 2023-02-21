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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخرهم حسن الرداد.. نجوم خارج السباق الرمضاني بسبب ضخامة الإنتاج

صدى البلد

حالة ارتباك كبيرة تسيطر على خريطة الدراما التليفزيونية لموسم رمضان المقبل، ، وذلك بعد تأجيل عدد من  مسلسلات بسبب ضخامة الإنتاج رغم بدء مرحلة التحضيرات آخرهم مسلسل محارب للفنان حسن الرداد. 

مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد عن تأجيل مسلسله الرمضاني محارب إلى رمضان 2024.

وكتب الرداد عبر حسابه الشخصي فيسبوك : “ نظرا لضخامة العمل (مسلسل محارب) وما يتطلبه من تحضيرات تتطلب المزيد من الوقت، وحرصا مني ومن فريق عمل المسلسل على أن يكون عملا دراميا متميزا، قررنا تأجيله إلى موسم رمضان 2024 ..  وإن شاءالله التقي جمهوري العزيز في عمل سينمائي قريب”.

مسلسل 11 سبتمبر

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "11 سبتمبر" لهاني سلامة، عن انسحابه مبكراً من الموسم، رغم بدء مرحلة التجهيز والإعداد له، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمود كامل.

والسبب الرئيسي وراء تأجيل المسلسل، يرجع إلى ضخامة الميزانية، لأن الأحداث ستُصور بين مصر وأميركا وعدد من الدول الأوروبية، ومن المُفترض عرضه عام 2024.

مسلسل بيت السيدة

قرر صناع مسلسل “بيت السيدة” الذي يجمع الفنان حسن يوسف والفنانة عفاف شعيب خروج العمل من السباق الرمضاني 2023 والذي كان من المقرر أن يشارك فيه.

وتوقف تصوير العمل بسبب مشاكل إنتاجية، رغم تصوير البرومو الخاص به وعدد من المشاهد خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر استئناف التصوير بعد عيد الفطر المقبل.

ويتناول المسلسل ذكريات وروحانيات شهر رمضان من خلال شخصية الفنان حسن يوسف، الذي يعود للقاهرة بعد إقامته في الخارج لسنوات طويلة لقضاء شهر رمضان في منزله القديم بمنطقة السيدة زينب في القاهرة.

مسلسل الحشاشين 

ويعد مسلسل "الحشاشين" لـ كريم عبد العزيز، أحد أبرز المسلسلات التي خرجت من موسم دراما رمضان، رغم بدء التحضيرات له منذ شهور، إذ تأجل إلى موسم 2024، كون العمل يتطلب تجهيزات خاصة بسبب الفترة التاريخية التي تتناولها الأحداث، فضلاً عن تصويره في أكثر من دولة أوروبية.

وكان من المُقرر أنّ يُشارك في بطولة المسلسل، كلّ من فتحي عبد الوهاب، وشريف سلامة، وأمير المصري، ميرنا نور الدين، وهو تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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