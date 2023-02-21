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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام قاتل عمته فى بورسعيد وحبس الشريكين

المتهم بقتل عمته
المتهم بقتل عمته فى بورسعيد

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي،و سكرتارية اسماعيل عوكل،اليوم الثلاثاء، الحكم في واحدة من  أهم القضايا التي أثرت في الرأي العام، والتي قتل خلالها شاب عمته المُسنة. 

وقضت محكمة جنايات بورسعيد بالإعدام شنقا على المتهم بقتل عمته ، عقب ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية . 

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر أغسطس من عام 2022، والتي وقعت بدائرة قسم العرب نطاق محافظة بورسعيد، والمتهم فيها أسامة س ح م ا، والذي يبلغ من العمر 42 عامًا بدون عمل، حيث قام المتهم بقتل المجني عليها المسنة أم هاشم حسن محمد المجاور عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بعد أن عقد العزم  المصمم على ذلك، وتوجه المتهم إلى الوحدة السكنية الخاصة بها والكائنة بشارع الزقازيقي بدائرة قسم العرب، وقام بضرب رأسها بالأرض، ووضع يده على عنقها حتى فاضت روحها، قاتلًا إياها عمدًا، وذلك على إثر حوار دار بينهما بهدف حصوله على مبلغ مالي رفضت المجني عليها.

واعترف المتهم، إنه على إثر مروره بضائقة مالية ذهب لعمته المقتولة في اليوم السابق لواقعة القتل وطلب منها مبلغ مالي وأعطته 100 جنيهًا وطلبت منه الحضور في اليوم التالي وهو يوم الواقعه لأخذ بقية المبلغ، وبتاريخ الواقعة ذهب إلى مكان تواجد المجني عليها بوحدتها السكنية طالبًا منها إعطاءه المبلغ الثني ورفضت طلبه، وقام بمغافلتها لسرقة مبلغ مالي من الجزلان، وبعد ذلك سرق منها المنقولات واشترك معه آخرون في بيع هذه المسروقات، وتبين أن المسروقات عبارة عن سلسلة وحلق ودبلة وجميعهم من الذهب. 

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وأحالت محكمة الجنايات أوراق قاتل عمته ببورسعيد لفضيلة المفتي، وحددت جلسة النطق بالحكم اليوم 21 فبراير 2023، كما قررت استمرار حبس المتهمين المشاركين في بيع المسروقات، والتى اصدرت حكمها  في حق الجميع اليوم.

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