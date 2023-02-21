من عزاء صديقهما إلى عزائهما.. أهالي شطورة بسوهاج يروون تفاصيل مصرع شقيقين

"لأ انتا هتروح معايا"، هذه الجملة التي قالها الشقيق الأكبر محمد حسن عمارة، الذي يعمل بالأسواق الحرة بشركة مصر للطيران بمدينة الغردقة، لشقيقه الأصغر مصطفى حسن عمارة، المحامي، أثناء تأديتهما واجب العزاء في صديقهما عمر الكودي، الذي لقي مصرعه؛ إثر حادث أليم يوم 24 يناير الماضي.

لم يعلم الشقيق الأكبر أن هذه الجملة في محلها، حيث إنهما فارقا الحياة سويًا، ليترك محمد عمارة الحياة ومن خلفه 5 أبناء، ويتركا الأخوين والدتهما التي ينغزها قلبها بفراقهما لكن لم يؤكد لها أحد حتى الآن.

"مش قادرين نبلغ أمهم هي قلبها حاسس لكن احنا محدش آكد لها المعلومة طبعا دي تموت فيها"، بهذه الكلمات بدأ مصطفى البدوي، زوج شقيقة الأخوين الراحلين، حديثه مع موقع صدى البلد في بثًا مُباشرًا منذ قليل، حيث أوضح أن والدتهما تشعر بحدوث شيئًا ما لنجليها لكن لم يؤكد لها أحدًا تلك المعلومة؛ لخوفهم عليها وعلى صحتها.

وقال دكتور محمد الكودي، شقيق الشاب عمر الكودي، الذي جاءا الأخوين لتأدية واجب العزاء به، إن الأخوين اقتطعا فترة عملهما بالغردقة والقاهرة؛ ليؤديا واجب العزاء في شقيقه الذي لقي مصرعه في حادث أليم منذ عدة أيام، بمسقط رأسهما بقرية شطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

واستكمل حديثه رادفًا:" كانوا خيرة شباب البلد.. التلاته اخوات مش أصدقاء ولا أصحاب التلاته افضل من بعض والخير في قلوبهم.. اتخطفوا خطف ميغلوش على رب العالمين... نلقاهم في الجنة ونعيمها بإذن الله.. كان المفروض كل واحد فيهم يرجع على شغله لكن محمد قال لـ مصطفى لأ انتا هتروح معايا وفعلاً راحوا مع بعض".

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما انقلبت سيارة ملاكي على طريق "سفاجا- سوهاج" السريع، وبالإنتقال والفحص تبين مصرع كل من: "محمد حسن عمارة- 43 عامًا- يعمل بشركة مصر للطيران بالغردقة، وشقيقه محمد حسن عمارة- 32 عامًا- محامي، ويقيمان بقرية شطورة بسوهاج".

وعلى الفور تم نقلهما بسيارتي إسعاف إلى مستشفى سفاجا المركزي، وعقب تصريح النيابة العامة بالدفن، تم تشييع الجثتين إلى مسقط رأسهما بشطورة سوهاج، وينتظر الأهالي وصول الجثامين لتشييعهما إلى مثواهما الأخير.