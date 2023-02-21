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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تعليم كفر الشيخ» تكرم معلمة متميزة وعدداً من المحالين للمعاش

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، سمير عبد الملك موجه أول مركزي مجال صناعي ورشدي محمود عبادة، مدير التعليم الابتدائي بإدارة قلين التعليمية ومجدي شفيق، موجه أول مجال صناعي وهانم السيد الجريدي، بقسم التعيينات بالمديرية؛ لبلوغهم السن القانونية للمعاش.

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قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الشكر والتقدير للمحتفى بهم مثمناً ما قدموه طيلة فترة عملهم للتربية والتعليم تكريماً لكل من أخلص فاستحقوا الشكر داعياً المولى -عز وجل-  لهم بحياة سعيدة هانئة في رحاب أسرتهم وبداية حياة بعيداً عن قيود العمل الوظيفي.

كما كرَّم وكيل الوزارة، داليا عزائم أبو القاسم يوسف، المُعلمة بمدرسة على عبد الشكور للتعليم الأساسي لدورها البارز في التنمية المهنية للمعلمين متمنياً لها دوام التوفيق.

جاء ذلك بحضور مصطفى الحمامي، مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية ورشدي عبد العزيز، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

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