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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حتجبلك سرطان .. مشروبات يومية شائعة احذري تناولها بهذه الطريقة

صدى البلد

نميل جميعًا إلى تناول المشروبات الساخنة خاصة خلال فصل الشتاء. لكن هل هي آمنة؟ في حين أن تناول المشروبات في درجة حرارة عادية ليس سيئًا للغاية فإن تناولها ساخنة يمكن أن يزيد من فرص إصابتك بالعديد من الأمراض. في الواقع وجدت الدراسات أن تناول المشروبات وهي ساخنة جدًا يمكن أن يكون سببًا للإصابة بالسرطان.

 المشروبات الساخنة 


وفقا لموقع هيلث لاين يمكن أن يتسبب تناول المشروبات الساخنة جدًا في حدوث مشاكل عديدة لأجسامنا حيث يرتبط سرطان المريء ارتباطًا وثيقًا بتناول الشاي الساخن والمشروبات الساخنة وأيضاً الأطعمة الساخنة بشكل متكرر مما يسبب إصابات حرارية في الحلق والمريء مما قد يؤدي إلى التهاب وتكوين الخلايا السرطانية.
يعد  سرطان المريء هو ثامن أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في العالم، فهو يودي بحياة ما يقرب من 400000 فرد سنويًا. عادة ما يحدث بسبب تلف المريء المتكرر بسبب الدخان والكحول وارتجاع الحمض وربما المشروبات الساخنة.
يمكن أن يؤثر تناول الكثير من المشروبات الساخنة أيضًا على براعم التذوق وقد يؤثر تناول المشروبات الساخنة أيضًا على الشفاه وفي كثير من الحالات تحترق الشفاه والتسبب في تغميق لونها ويمكن أن يسبب الاستهلاك المستمر للمشروبات الساخنة أيضًا حرقة المعدة.
يجب على الأشخاص المصابين بالقرحة تجنب المشروبات الساخنة التي يمكن أن تسبب ضررًا حراريًا للخلايا. يمكن أن يؤدي شرب المشروبات الساخنة بانتظام إلى إتلاف بطانة المعدة كما أنه يخفف من عصارة المعدة ويعيق عملية الهضم.
أيضاً يجب تجنب شرب المشروبات الساخنة مع الوجبات لأنها تعطل امتصاص المعادن والفيتامينات. كما يمكن أن يعيق امتصاص الجسم للحديد.

المشروبات الساخنة أنواع السرطانات بطانة المعدة عصارة المعدة

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