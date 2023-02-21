بناء القدرات للمواطنة.. ملتقى التغيير لطلاب الجامعات المصرية بمعهد إعداد القادة

يتابع معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالى فعاليات ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات المصرية والذي يُعقد تحت شعار "ساند"، بمحاضرة عن "طلاب الجامعات وبناء القدرات للمواطنة"، تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقيادة كريم همام مدير المعهد، وإشراف حسام الدين مصطفى الشريف، عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد ، انطلاقًا من دور معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى تعزيز قيم المواطنة للشباب المصري .

وذلك بحضور ماجد نجم مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية ورئيس جامعة حلوان الأسبق.

ومن جانبه أفاد كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعهد كصرح كبير ومنارة تدريبية له دوره الرائد فى نفوس طلاب الجامعات المصرية من خلال تعميق الانتماء وغرس قيم المواطنة والولاء وحب الوطن، فهو يُعد مصنع أجيال المستقبل الذين يسهموا في مسيرة العطاء ويحققون إنجازات الوطن.

وأكد "همام" إلي أهمية الاستثمار في الشباب وطاقاتهم، لذا حرص معهد إعداد القادة لتنظيم البرامج التدريبية المختلفة وتنوع المحاضرات فى العديد من المجالات والنمذجة وورش العمل المختلفة وبمشاركة كوكبة من المحاضرين لإعداد كوادر شبابية واكسابهم أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات وتبادل الخبرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة.

وخلال محاضرة طلاب الجامعات وبناء القدرات للمواطنة التى حاضر فيها ماجد نجم مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية ورئيس جامعة حلوان الأسبق، تم مناقشة المواطنة بأنها حب الوطن والإحساس بالانتماء إليه، فالمواطنة شعور تلقائي وغريزي وفطري "تؤثر في النفوس وتجذرت في الوجدان ".

وأوضح " نجم" أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى المواطنة، ومنها الأسرة فالنشأة الأسرية الصح هى التى تسهم فى المواطنة فكل من الأم والأب دور فى المواطنة وكذلك الترابط العائلي له دور هام فى تعزيز المواطنة، مشيرًا إلي أن المدرسة تعد من عوامل المواطنة، من خلال نشيد الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى ودوره فى تعليم الالتزام والاحترام للعلم ولنشيد بلدنا فكلها مفردات مهمة للمواطنة، وكذلك الاذاعة المدرسية، حيث تسهم فى القدرة على المواجهة، والمعلم له دور فعال أيضا فى المواطنة، والأنشطة المدرسية عنصر مهم فى المواطنة.

وانتقل سيادته إلي دور الدولة، من خلال تأصيل دور المواطنة فى دور العبادة من المساجد والكنائس ودورهم في نشر المساواة بين أبناء الوطن الواحد، وأيضا دور الأحزاب في تأصيل المواطنة من خلال حث المواطنين على الإقبال على حق الوطن فى النزول وقت الانتخابات، ودور الجامعات ومعهد إعداد القادة فى التثقيف بقيم المواطنة.



والمواطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط، ولكن أيضًا على حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح هذا الوطن، مثل الخدمة العسكرية التى يؤديها الطلاب فهذه الفترة تصقل وتبلور شخصية الطلاب .



وجاء المجتمع العامل الأخير من عوامل تأصيل المواطنة، مؤكدا أن شباب هذا الملتقى هم سفرائنا فى المجتمع.

وتطرق " نجم " بعد ذلك إلي مفهوم المواطنة موضحا انه هناك مفهوم لغوي ومعنوى، واصطلاحي، مبينا خصائص المواطنة والمتمثلة فى " خصائص وجدانية _ معرفية_ مكانية "، متحدثًا عن مكونات المواطنة ومنها "عنصر معنوي - عنصر سياسي - عنصر سلوكى - عنصر قانوني - وعنصر مدنى".

متحدثًا الدكتور ماجد نجم خلال المحاضرة عن صور الانتماء في المواطنة والمتمثلة فى الولاء والحقوق والواجبات.



وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش مع الطلاب والاستماع لجميع استفساراتهم والإجابة على جميع التساؤلات ، وفى ختام اللقاء حرص كريم همام على إهداء ماجد نجم درع المعهد تكريمًا له ، وعلى صعيد اختتمت فعاليات الملتقى بالحفل الختامى وتكريم المشاركين .