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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ من كولر بشأن مصير "سافيو"

كولر
كولر

أكد مهيب عبد الهادى، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بصدد تجميد برونو سافيو من المشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

وكتب عبر حسابه علي فيسبوك "كولر غير مقتنع بساڤيو وتجميده فنيا".

ويلتقى الأهلي مع صن داونز في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل؛ على استاد الأهلي وي السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال؛ إذ يقع صن داونز في المركز الأول برصيد 6 نقاط، بعد الفوز أمام الهلال والقطن الكاميروني، بينما الهلال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويحتل الأهلي والقطن الكاميروني المركزين الثالث والرابع، علمًا بأنه يتبقى مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بين الفريقين.

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IMG_٢٠٢٣٠٢٢١_٢٠١٢٤٧
استبعاد سافيو السويسري مارسيل كولر ابطال افريقيا صن داونز النادي الأهلي

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