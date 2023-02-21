الأعلى للجامعات يجتمع السبت المقبل.. وهذا ما سيتم مناقشته

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، عقد المجلس اجتماعه الدوري السبت المقبل برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبحضور ومشاركة رؤساء الجامعات و الدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس الأعلى وعدد من قيادات الوزارة.

وأضاف المصدر لصدى البلد، أنه يتم خلال الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بالتعليم الجامعي، إلى جانب متابعة انتظام العمل بالفصل الدراسي الثاني 2023 .

وأشار إلى أنّ المجلس سيقوم بمناقشة عددا من القضايا الهامة ، من بينها توصيات اللجان المختصة بالخطة الوطنية الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي، وذاك قبل الإعلان عن تفاصيلها الفترة المقبلة.