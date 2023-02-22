الأسبوع المقبل.. انتهاء التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية للأعوام 2023-2025

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار الاتفاقية الموقعة بين الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، عن التقدم بمقترحات بحثية لخطوط الحزم التشغيلية الثلاثة (BM02-IR و BM08-XAFS / XRF و ID09-MS) لفترة استخدام بدءًا من ‏‏ من 1 يوليو‏‏ إلى 31‏‏ديسمبر 2023 .

وأوضحت أنه قبل البدء في تقديم المقترحات البحثية، يقوم العلماء المهتمون بمناقشة الإمكانيات التقنية للأجهزة بالاتصال بعلماء خط إشعاع سيزامى للمقترحات المتعلقة بخطوط الأشعة IR و XAFS / XRF و MS على التوالي:

• الدكتور / جيهان كامل ‏‏[email protected]‏‏

• الدكتور / مسعود حرفوش‏‏ ‏‏[email protected]‏‏messaoud.harfouche ‏‏

• الدكتور / محمود عبد اللطيف ‏‏[email protected]

آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية 2 مارس 2023

‏لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي :

https://www.sesame.org.jo/news/sesame-call-proposals

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وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية للأعوام 2023- 2025، بتاريخ 10 /3 /2022 عن بدء تلقي مقترحات بحثية في ضوء البروتوكول الموقع .



وقد ورد للأكاديمية عدد 98 مقترحًا بحثيًا وقد تم تحكيم 86 مقترحًا بحثيًا منها مستوفى الشروط بين الجانبين المصري والصيني وتبادل نتائج التقييم مع الجانب الصيني.

للتعرف على المشروعات الفائزة من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/win

كما كانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لاشتراك فى مجموعة من المشاريع البحثية فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية، والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR (دوبنا – روسيا)، وذلك ضمن الاتفاق المبرم بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر وكإحدى الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030، على أن يكون أخر موعد للتقدم هو 15 فبراير 2023

وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات و التقديم:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/jinr-research-projects-2023/