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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. العب واكسب .. جامعة القاهرة تنظم مسابقة الشطرنج و600 جنيه للمركز الأول.. انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية .


جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية بلغة البرمجة

تنظم “أسرة من أجل مصر” المركزية بجامعة حلوان، دورة تدريبية لتعلم لغة البايثون لعمل البرامج، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتدريب وتأهيل الطلاب، وبعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر.

 

الأسبوع المقبل .. انتهاء التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية للأعوام 2023- 2025

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار الإتفاقية  الموقعة بين الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، عن التقدم بمقترحات بحثية لخطوط الحزم التشغيلية الثلاثة (BM02-IR و BM08-XAFS / XRF و ID09-MS) لفترة إستخدام  بدءًا من ‏‏ من 1 يوليو‏‏ إلى 31‏‏ديسمبر 2023 .

 

آداب القاهرة تعقد  حلقة بحثية حول أعمال طه حسين.. اليوم

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة، عن عقد ثالث جلسات والحلقات البحثية حول أعمال عميد الأدب العربى طه حسين والتي تأتي بعنوان "طه حسين وتدريس التاريخ القديم، محاضرات مجهولة".

اللعب واكسب .... جامعة القاهرة تنظم مسابقة الشطرنج و600 جنية للمركز الأول

أعلنت الإدارة العامة لرعاية للشباب بجامعة القاهرة، عن إقامة بطولة الجامعة فى الشطرنج فردى ، وذلك خلال الفتره ٥ مارس حتى يوم ٩ من نفس الشهر.

 

 

انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس
 

تنطلق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس، غدًا يوم الخميس 2023/2/23 بالحرم الجامعى الرئيسى وبتنظيم من قطاع العلاقات الدولية و التعاون الاكاديمي و اتحاد طلاب جامعة عين شمس و اسرة من اجل مصر المركزية.

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