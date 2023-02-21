عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس فوسفات مصر: وفرنا 90% من الخام للمصانع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، الثلاثاء، جناح ومعرض فوسفات مصر الكائنة بمحافظة الوادى الجديد، والتقى بالمهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية والمسئولة عن استخراج وإنتاج خام الفوسفات بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فى فعاليات ملتقى الإتحاد العربى للأسمدة AFA وسط حضور محلى وعالمى وتحت شعار "الصمود من أجل إنتاج استدامة الأمن الغذائي"، على هامش الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولى السنوى للأسمدة والمعرض المصاحب فى النسخة التاسعة والعشرون.

وقال عبد العظيم، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إنه جرى على هامش الملتقى عقد عدة لقاءات مع الشركاء من مختلف التخصصات مثل شركات التصدير وشركات الاستخراج وشركات الدعم اللوجستى ومصانع الأسمدة الفوسفاتية لبحث تطوير العمل بالشركة، حيث شاركت الشركة كإحدى الشركات الرائدة فى مجال إنتاج خام الفوسفات وهى أكبر الشركات التى تسعى لتوفير الخام اللازم للسوق المحلية وتصدير الفائض للخارج واعتبارها أحد أهم الرعاة للمؤتمر والتابعة لوزارة البترول.

خيوط الحرير تتلألأ في مزارع التوت الهندي بالوادي الجديد.. شاهد

لأول مرة بالوادي الجديد.. بدء انعقاد لجان أمراض الدم والروماتيزم والمناعة بالتأمين الصحي

وأضاف عبد العظيم أن الشركة حققت نسبة 90 من حجم إمداد السوق المحلى لخام الفوسفات لتصنيع الأسمدة كما تشكل 70 من حجم صادرات خام الفوسفات للخارج والسوق العالمى، لافتا إلى مشاركة الشركة فى المعرض المقام على هامش النسخة التاسع والعشرين من الملتقى السنوى للأسمدة 2023، بعدد من العروض لإنتاج الشركة فى ظل تدشين وزير البترول لموقع انتاج جديد لخام الفوسفات وهو موقع قلوع الصبايا فى نطاق مركز بلاط فى الوادى الجديد.

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد البترول محافظة الوادى الجديد وزير البترول وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة البترول جامعه التصدير الخام الأسمدة الملا صادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

خبيرة مصرفية: شهادة الـ25% جمعت 460 مليون جنيه ققط

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

البحوث الفلكية ردا على العالم الهولندي: لا يستطيع أحد التنبؤ بالزلازل

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

النيابة تأمر بحبسِ مقاول تسبب بإهماله في وفاة طفل ببيارة صرف زراعي

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الوادى الجديد تدشن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

ترشيحاتنا

العالم في خطر.. ماذا يعني تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت النووية؟

5 أهداف.. ريال مدريد يستمر في إهانة ليفربول بهدف بنزيما

البيت الأبيض يفجر مفاجأة بشأن سقوط بايدن من الطائرة

تعدد الأقطاب والعلاقات بين البلدين.. ماذا يحدث خلال القمة الصينية الروسية؟

ريال مدريد يقسو على ليفربول بهدف رابع في دوري أبطال أوروبا

فقدت 270 كجم| شاهد أثقل امرأة بالعالم بعد فقدان الوزن.. لن تصدق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت 270 كجم| شاهد أثقل امرأة بالعالم بعد فقدان الوزن.. لن تصدق

بمجوهرات لافتة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور

هيتجوزها رغم اختلاف الديانة.. قصة 19 عاما من الفراق بين وائل كفوري وحبيبته|شاهد

بدون بوتكس.. إطلالات علا رامي بعد سن الستين تثير ضجة

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ