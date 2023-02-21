رئيس فوسفات مصر: وفرنا 90% من الخام للمصانع

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، الثلاثاء، جناح ومعرض فوسفات مصر الكائنة بمحافظة الوادى الجديد، والتقى بالمهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية والمسئولة عن استخراج وإنتاج خام الفوسفات بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فى فعاليات ملتقى الإتحاد العربى للأسمدة AFA وسط حضور محلى وعالمى وتحت شعار "الصمود من أجل إنتاج استدامة الأمن الغذائي"، على هامش الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولى السنوى للأسمدة والمعرض المصاحب فى النسخة التاسعة والعشرون.

وقال عبد العظيم، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إنه جرى على هامش الملتقى عقد عدة لقاءات مع الشركاء من مختلف التخصصات مثل شركات التصدير وشركات الاستخراج وشركات الدعم اللوجستى ومصانع الأسمدة الفوسفاتية لبحث تطوير العمل بالشركة، حيث شاركت الشركة كإحدى الشركات الرائدة فى مجال إنتاج خام الفوسفات وهى أكبر الشركات التى تسعى لتوفير الخام اللازم للسوق المحلية وتصدير الفائض للخارج واعتبارها أحد أهم الرعاة للمؤتمر والتابعة لوزارة البترول.

وأضاف عبد العظيم أن الشركة حققت نسبة 90 من حجم إمداد السوق المحلى لخام الفوسفات لتصنيع الأسمدة كما تشكل 70 من حجم صادرات خام الفوسفات للخارج والسوق العالمى، لافتا إلى مشاركة الشركة فى المعرض المقام على هامش النسخة التاسع والعشرين من الملتقى السنوى للأسمدة 2023، بعدد من العروض لإنتاج الشركة فى ظل تدشين وزير البترول لموقع انتاج جديد لخام الفوسفات وهو موقع قلوع الصبايا فى نطاق مركز بلاط فى الوادى الجديد.