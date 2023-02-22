تعرّض لوعكة صحية.. حلمي بكر يكشف أصعب لحظات مرضه |فيديو

أكد الموسيقار حلمي بكر، أن أصعب لحظات مرضي كانت أثناء دخوله المستشفى، ولكن على الرغم من تلك اللحظات الصعبة، إلا أنه فوجئ بحب الكثيرين الذين كانوا حوله.

وقال حلمي بكر، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إنه كل المعارك التي خضتها في الساحة الفنية كانت تعتمد على آرائي ومواقفي الصحيحة، مؤكدًا أن تلك الآراء هامة للموسيقى والفن.

مازلت مقاتلاً

وتابع الموسيقار حلمي بكر، أن آرائي الفنية تعتمد على الدراسة والخبرة الطويلة في الموسيقى والفن، مؤكدًا أنه مازلت مقاتلاً رغم وعكتي الصحية.



