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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدًا.. البحوث الإسلامية يعقد اللقاء الـ20 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد

الدكتور محمد الجندي امين البحوث الإسلامية
الدكتور محمد الجندي امين البحوث الإسلامية
إيمان طلعت

يعقد مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، في التَّاسعة مِن مساء غد الخميس، اللقاءَ العشرين مِن فعاليَّات مبادرة (معًا لمواجهة الإلحاد).

ويستضيف هذا اللقاء -الذي يُعقَد افتراضيًّا عَبْر منصَّة (تليجرام) تحت عنوان: (الوجود الإلهي حقيقة عِلميَّة 2)-  الكاتب والمفكِّر أ.د. عمرو شريف، أستاذ الجراحة بكليَّة الطب في جامعة عين شمس ؛ وذلك في إطار الجهود المستمرَّة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، للتصدِّي لظاهرة الإلحاد التي أصبحت تشكِّل خطرًا يهدِّد الهُويَّة الدِّينيَّة والقِيَم الأخلاقيَّة.

وتسعى هذه اللقاءات -التي تُعقَد أسبوعيًّا بالتَّوازي مع برامجَ متنوِّعةٍ لتأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفِكر المنحرِف ويما يدعم التَّواصل الفعَّال مع الجمهور- إلى تقديم الدَّعم العِلمي والتوعوي لصدِّ الشُّبُهات التي تُروَّج بشكلٍ مكثَّفٍ عَبْر  قنواتٍ ومواقعَ إلكترونيَّةٍ تعمل على نَشْر الإلحاد والانحلال الفِكري والأخلاقي.

وتُعقد هذه اللقاءات بإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ومتابعة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

ولحضور اللقاء يمكنكم الدخول على الرابط الآتي: https://t.me/+fDbv6nNQodJlMDJk

البحوث الإسلامية مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد الأزهر

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