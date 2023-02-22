أخبار الفن| عزيز الشافعي: عمرو دياب من رموز الموسيقى ومشواري معه تأخر.. وشاهد الصور الأولى لـ خالد النبوي بكواليس «رسالة الإمام»

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشف الشاعر والملحن عزيز الشافعى عن تعاونه مع الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية “بطمن عليك".

وكتب عزيز الشافعى عبر حسابه بفيسبوك: "بمناسبة أن غنوتنا الجديدة بطمن عليك الأعلى استماعًا في الوطن العربي الحمد لله حابب اقول كلمتين الشغل مع #عمرو_دياب إضافة فنيًا ومعنويًا قبل أي حاجة وتاريخ كبير بيتكتب مع عملاق ورمز من رموز الموسيقى العربية على مدار تاريخها كمطرب و ملحن و صاحب رؤية متطورة".

وأضاف عزيز الشافعى: "طول مسيرته بنفخر بيها كلنا ف كل بلد بنروحها ودي حقيقة مفيهاش كلمة مجاملة لأننا كلنا شايفينها وعارفينها".

يواصل الفنان خالد النبوي، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “ رسالة الإمام” المقرر عرضه في رمضان المقبل، وقد انتهى من تصوير ما يقرب من شهر بالعمل ومازال التصوير مستمرا.

القائمة الكاملة لمسلسل "رسالة الإمام " وهى كالتالى: خالد النبوى، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم مع تتابع التصوير.

يحيى فريق أوتوستراد الأردنى حفلا غنائيًا بساقية عبد المنعم الصاوى يوم السبت المقبل 25 فبراير فى تمام السابعة مساء وتم طرح التذاكر بسعر 250 جنيهًا من خلال موقع ساقية الصاوى.

وتمهد أوتوستراد عبر العمل الجديد لمشروع ألبومها الجديد الذي تسعى لإطلاق أغانيه فرادى خلال العام الجاري، وتعاونت الفرقة خلال الأغنية مع الكاتب الأردني ياسر قبيلات في كتابة" بغيابك" وتمت صياغتها خلال فترة الحجر الصحي إبان أزمة كورونا، لتجسد فيها مشاعر الغياب والبعد التي عانى منها الجميع خلال الوباء.