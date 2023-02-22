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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل منافسات اليوم ببطولة كأس العالم للرماية في العاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

تشهد بطولة كأس العالم للرماية التى تستضيفها مصر في الفترة من 17 حتي 23 فبراير منافسات متنوعة.

وتنطلق اليوم منافسات 25 متر مسدس رجال وفى الختام تقام النهائيات، كما تقام أيضا منافسات 50 متر بندقية رجال ونهائيات تلك المنافسات.

البطولة تحت اشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقى والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية.

وكان قد حقق أبطال الرماية المصريين أرقام جديدة فى منافسات أمس  لأول مرة في كأس العالم للرماية ، حيث كان فارق 0,7 نقطة كفيلة بأن يُشارك الفريق المصري بندقية ضغط هواء مختلط المكون من الرامي محمد حمدي وفريدة خالد فى نهائيات10 متر  والمنافسة علي ميدالية.

كما حصل الرامي محمد حمدي علي  628,2  نقطة في مسابقة البندقية ضغط هواء رجال فردي ويُعتبر هذا الرقم رقم مصري وعربي وأفريقي جديد، وحالت نقطة واحدة عن دخوله للنهائيات والمنافسة علي ميدالية، حيث أن آخر رامي في النهائيات حصل علي رقم 629,2 وكانت بفارق نقطة واحدة كفيلة بدخولة النهائيات والمنافسة علي ميدالية.

وحصلت الرامية ريماس وليد الناشئة تحت 16 سنة في أول مشاركة لها في بطولة كأس العالم للرماية سيدات علي رقم 621,5 نقطة وهذا يُعتبر رقم جديد للناشئات.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للرماية في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من  51 دولة ، على ميادين الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

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