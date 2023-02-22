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برلمان

فاطمة السيد أحمد: جهد كبير مبذول في كتاب التنسيقية «مفاهيم سياسية»

صدى البلد

أكدت الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، هو محاولة جيدة لتوصيف المصطلحات السياسية، وهناك جهد كبير مبذول، ولكن يجب عند عمل الأبحاث أن يكون هناك تكامل بين كل العلوم، فلا يمكن تناول قضية سياسية دون أن يكون هناك توصيف اجتماعي لها بالضرورة.

وقالت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، خلال جلسة نقاشية حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، إن هناك بعض المصطلحات الموجودة في الكتاب لم يتم تناولها بشكل كامل من حيث البناء الاجتماعي، ولكن كان تناوله وفقاً للمعلومات السياسية، مثل مصطلح البناء الاجتماعي، مشيرة إلى أن العلوم الإنسانية موجودة في كل شيء، والشكل الاجتماعي هو الناتج الإنساني.

وشددت الكاتبة الصحفية على ضرورة أن يكون هناك شق اجتماعي في كل الأبحاث التي نقوم بها، بمعني البحث عن هل المصطلح طبقي أم يخص ثقافة مجتمع أو ناتج عن تفاعلات بين أفراد المجتمع.

وأوضحت أن هناك بعض المصطلحات التي كانت تستخدم في الماضي ولا يمكن استخدامها حالياً، مثل "أن يحكم الشعب نفسه بنفسه"، لأنه حين استخدم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هذا المصطلح كان يقصد تحرر الشعوب العربية وأن يحكمها أبناؤها، وهو ما يحدث حاليا.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضر الجلسة النقاشية، كل من الدكتور محمد اللافي علام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "معد الكتاب"، والنائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "المشرفة على الكتاب"، والنائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "فريق العمل"، والدكتور صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "مقدم الكتاب". 

كما حضر كل من الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان ممتاز ومنى أحمد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مجلس النواب جمال عبدالناصر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جامعة حلوان عضو مجلس النواب

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