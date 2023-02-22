حيل شيطانية.. شخصان يطلبان أوردر طعام لقتل الديلفرى وسرقة دراجته النارية بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من أحد الأشخاص بغياب نجله (عامل توصيل طلبات بمطعم كائن بدائرة المركز) عقب خروجه من المحل عمله لتوصيل أحد الطلبات بدراجته النارية وبسؤال مدير المطعم محل عمل المتغيب أيد ما جاء بأقوال المُبلغ .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية توصلت جهوده إلى أن وراء واقعة غياب المذكور ( شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى ) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما أمكن ضبطهما ، وبمواجهتها قررا بإستدراج المجنى عليه بقصد سرقة الدراجة النارية الخاصة به عن طريق الإتصال بالمطعم محل عمل المجنى عليه ، وطلب توصيل بعض المأكولات إليهما بقرية بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية ، ولدى وصول المجنى عليه لتسليمهما الطلب قاما بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حجارة على رأسه فسقط أرضاً وقاما بإيثاقه ، واستوليا منه على مبلغ مالى كان بحوزته .

ولدى قيام المجنى عليه بالإستغاثة تعدى أحدهما عليه بمطواة كانت بحوزته فأحدث إصابته بجرح ذبحى بالرقبة فأودى بحياته .. ثم قاما بإخفاء الجثة بدفنها بمنطقة زراعية بالقرية محل الواقعة ولدى قيامهما بالإستيلاء على الدراجة النارية تعطلت بهما فقاما بإلقائها بمصرف مائى بجوار محل الواقعة خشية افتضاح أمرهما (تم إنتشالها بإرشادهما) .. كما أرشدا عن مكان جثة المجنى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.