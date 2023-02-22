رئيس جامعة المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الكومى للتنمية المستدامة

وقع الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وحاتم فؤاد الكومى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكومى للتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون بهدف المشاركة فى عدة مجالات لخدمة كل فئات الشعب المصرى.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية تشارك مع مؤسسة الكومى للتنمية المستدامة في تنفيذ القوافل المتكاملة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة منها في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، على سبيل المثال وليس الحصر القوافل الطبية والعلمية والبحثية والهندسية، وتقوم جامعة المنوفية مع مؤسسة الكومى للتنمية المستدامة بالمشاركة في عمل دورات تدريبية عادية وإلكترونية لأبناء الوطن في مختلف المجالات العلمية من خلال الاستعانة بالكوادر العلمية والأساتدة المختصصين والمواد العلمية التعليمية في مختلف التخصصات، وذلك لمساعدة الشباب على الارتقاء بالمستوى الفكري والعلمي، كما تقوم جامعة المنوفية بتقديم جميع الاستشارات بمختلف أنواعها التي تطلبها مؤسسة الكومى للتنمية المستدامة مثل الاستشارات العلمية والتقنية والصحة والهندسية والقانونية.

من جانبه، أوضح حاتم الكومى أن مؤسسة الكومى للتنمية المستدامة هى مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، وتهدف إلى خدمة تطوير وتمكين المجـتمع المصرى من الحياة الكريمة، وذلك من خلال المساهمة المدروسة فى مجالات التنمية الزراعية والاقتصادية والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والعلمية، ورعاية الأسر المصرية بجميع فئاتها، وحماية البيئة والمحافظة عليها وتنمية المجتمعات المحلية.

وقال: “وفى هذا الإطار، تسعى مؤسسة الكومى للتنمية المستدامة دائماً للوصول إلى ما تهدف إليه من خلال عمل شراكات حقيقية فاعلة مع المؤسسات والجمعيات الجادة العاملة فى ذات المجالات المشار إليها”.

وتشمل بنود الاتفاق أيضا أن تشارك مؤسسة الكومى للتنمية المستدامة كراعٍ للفعاليات والندوات والمؤتمرات العلمية المختلفة التي تنظمها الجامعة حسب الاتفاق بين الطرفين.

وتسهم مؤسسة الكومى للتنمية المستدامة مع جامعة المنوفية في تأسيس أو تجهيز أو تطوير بعض القاعات أو المعامل الدراسية لتحسين العملية التعليمية والبحثية.

كما تشارك مؤسسة الكومى فى إحياء تربية ورعاية السلالات المحلية الموجودة بجامعة المنوفية وتعظيم الاستفادة منها فى الانتاج والتسويق بصور مختلفة.

وأعلن رئيس الجامعة أن الجامعة سوف تشارك مع مؤسسة الكومى للتنمية المستدامة بعمل منافذ بيع الخضراوات واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة، وذلك لسد احتياجات الأسر المصرية من المواد الغذائية.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور صبحى شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المنسق العام لهذه الاتفاقية عن جامعة المنوفية، واللواء حسن محمود محمد حسن، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكومى والمنسق العام للاتفاقية عن المؤسسة.