الإرادة متواجدة.. نائب أمريكي يكشف موقف واشنطن من إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

أعلن نائب مجلس النواب الأمريكي، مايكل مكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن هناك إرادة قوية ومتزايدة في الولايات المتحدة بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 وصواريخ بعيدة المدى.

وقال النائب الجمهوري: "أعتقد أن هناك انقساما في مجلس الأمن القومي الأمريكي حول مدى السرعة وما هي الأسلحة التي يجب إرسالها إلى أوكرانيا، لكنني أرى إرادة متزايدة نحو إدخال كل من المدفعية والطائرات لقائدة الأسلحة التي من الممكن أن ترسل إلى للجيش الأوكراني، وعلى أي حال يمكننا البدء في تدريب الطيارين الآن حتى يكونوا جاهزين".

وأضاف ماكول، أن الرئيس الأوكراني أعطاه قائمة بالأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا، وهي طائرات F-16 وصواريخ بعيدة المدي من طراز ATACMS، والتي يمكن إطلاقها من أنظمة إطلاق الصواريخ HIMARS التي توفرها الولايات المتحدة ولها مدى يصل إلى 300 كيلومتر.

وتابع: "سأكون داعما بشدة لإرسال هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، بجانب أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى التي تستطيع إسقاط الطائرات الإيرانية بدون طيار في شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى طائرات F-16".‏

ويأتي ذلك بعد الزيارة المفاجأة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا ولقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ثم ذهابه إلى بولندا.