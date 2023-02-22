عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صيانة وتركيب 400 عمود كهربائي بشوارع مدينة طور سيناء

تصليح الأعمدة
تصليح الأعمدة

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى شن حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع قسم الكهرباء بالمدينة، والذي حرص على الدفع بفريق من الفنيين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم الأربعاء، أنه جار إجراء أعمال صيانة شاملة لأعمدة الإنارة بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها، وتضمنت أعمال الصيانة تغيير الكشافات غير الصالحة للإنارة، وتغطية علب الكهرباء حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، إضافة إلى تركيب أعمدة إنارة جديدة.

وأكد أنه جرى صيانة وتركيب أكثر من 400 عمود كهربائي، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة العمومية بقرية الوادي، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، وتضمنت تغيير كشافات الإنارة، وتغطية الأسلاك المكشوفة، ووضع لوحة بلاستيكية لتغطية لوحة الأسلاك بالأعمدة.

وتابع: كما جرى أيضًا إجراء صيانة لأعمدة الإنارة بالمنطقة الصناعية التابعة للمدينة، وذلك ضمن أعمال التطوير والتطوير الشاملة لكافة أنحاء المدينة، مشيرًا إلى أنه جار أيضًا أعمال الدهانات للمطبات الصناعية بالشوارع، وتركيب اللافتات الإرشادية لتكون دليلا للمواطنين لضبط الحالة المرورية بالمدينة .

وأشار إلى أنه جار تقليم أشجار النخيل وتهذيب المساحات الخضراء، ونقل مخلفات التقليم بواسطة معدات النقل الثقيل للحملة الميكانيكية بهدف تجميل المدينة، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالاهتمام بالنظافة العامة للمدينة والحفاظ على الشكل الحضاري بها.

تصليح الأعمدة الطور

IMG-20230222-WA0048
IMG-20230222-WA0048
IMG-20230222-WA0049
IMG-20230222-WA0049
IMG-20230222-WA0047
IMG-20230222-WA0047
اخبار جنوب سيناء تركيب وتصليح أعمدة انارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

ترشيحاتنا

روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن زيارة الرئيس الأمريكي لـ أوكرانيا

القضية السكانية مسألة حياة أو موت.. مجلس الوزراء يعلن هذا القرار العاجل

قتله بـ دم بارد.. طالب يطعن معلم داخل فصل دراسي بفرنسا

بايدن : ندعم أوكرانيا مهما كلفنا الأمر

مدبولي: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 2022

بعد موافقة الحكومة .. أهداف واختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء... درة تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

ملئ بالجراثيم .. مكان في المطبخ أخطر من سلة القمامة

مي عمر تتألق بالأسود في إطلالة جديدة.. شاهد

نهاية موسكو والهجوم النووي.. حقيقة يكشفها أحد أهم قادة روسيا اليوم

فيديو

هل يرحل كهربا إلى الدوري الإماراتي.. الأهلي يجيب.. فيديو جراف

لجان بسبب عبدالشافي وأصيب بانهيار عصبي.. ماذا قال وليد سليمان لصاحبة السعادة؟

بيشرب شيشة.. أحمد عزمى يثير الجدل بظهوره فى برنامج نزار الفارس

أماكن بيعها .. سعر مفاجأة لـ الفراخ البرازيلي المجمدة الموجودة بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ