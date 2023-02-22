صيانة وتركيب 400 عمود كهربائي بشوارع مدينة طور سيناء

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى شن حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع قسم الكهرباء بالمدينة، والذي حرص على الدفع بفريق من الفنيين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم الأربعاء، أنه جار إجراء أعمال صيانة شاملة لأعمدة الإنارة بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها، وتضمنت أعمال الصيانة تغيير الكشافات غير الصالحة للإنارة، وتغطية علب الكهرباء حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، إضافة إلى تركيب أعمدة إنارة جديدة.

وأكد أنه جرى صيانة وتركيب أكثر من 400 عمود كهربائي، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة العمومية بقرية الوادي، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، وتضمنت تغيير كشافات الإنارة، وتغطية الأسلاك المكشوفة، ووضع لوحة بلاستيكية لتغطية لوحة الأسلاك بالأعمدة.

وتابع: كما جرى أيضًا إجراء صيانة لأعمدة الإنارة بالمنطقة الصناعية التابعة للمدينة، وذلك ضمن أعمال التطوير والتطوير الشاملة لكافة أنحاء المدينة، مشيرًا إلى أنه جار أيضًا أعمال الدهانات للمطبات الصناعية بالشوارع، وتركيب اللافتات الإرشادية لتكون دليلا للمواطنين لضبط الحالة المرورية بالمدينة .

وأشار إلى أنه جار تقليم أشجار النخيل وتهذيب المساحات الخضراء، ونقل مخلفات التقليم بواسطة معدات النقل الثقيل للحملة الميكانيكية بهدف تجميل المدينة، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالاهتمام بالنظافة العامة للمدينة والحفاظ على الشكل الحضاري بها.

تصليح الأعمدة الطور

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