لمشاركة الطلاب في الأعمال التطوعية.. توقيع بروتوكول بين مصر الخير وجامعة مايو

وقعت مؤسسة " مصر الخير " وجامعة مايو بالقاهرة بروتوكول للتعاون المشترك من أجل تقديم عدد من الإسهامات التي من شأنها الإرتقاء بالخدمات المجتمعية حيث تعتبر هذه الشراكة استكمالا لجهود المؤسسة في التعاون مع المجتمع الأكاديمي وبخاصة الجامعات.

وقع البرتوكول الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة "مصر الخير "وعن جامعة مايو الأستاذ الدكتور محب الرافعي القائم بأعمال رئيس الجامعة.



وقال السيد محمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المؤسسة والجامعة يهدف الى إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للمشاركة في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع التي تنفذها المؤسسة طوال العام مضيفًا أنه سيتم منح الطلاب شهادات تفيد عدد ساعات التطوع للاستفادة منها عند التقديم للمنح كما سيتم تنفيذ مبادرات تطوعية جديدة لتشجيع الطلاب على التطوع بما يتناسب مع أنشطة مؤسسة "مصر الخير".

وقال الاستاذ الدكتور محب الرافعي القائم بأعمال رئيس جامعة مايو أن انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة ولأهمية القيام بهذا الدور بالاضافة الى التعليم والبحث العلمي فإن جامعة مايو تقوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير يهدف الى التعاون بين الجامعة والمؤسسة في خدمة المجتمع من خلال مشاركة طلاب الجامعة في الانشطة المختلفة التي تقوم بها المؤسسة وبصفة خاصة الدور التنموي لتطوير المجتمع المصري، وايماناً من الجامعة بأهمية المشاركة قانها تساهم بعدد من المنح التي تمنحها للمؤسسة ليستفيد بها عدد من الطلاب لمساعدتهم على استكمال تعليمهم في الجامعة بشكل متميز.

وأضاف انه وفقا للبروتوكول فان جامعة مايوبالقاهرة ستلتزم بالتعاون في مجال إعداد وتنسيق "لقاءات واجتماعات وورش عمل في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، كما سيتم تقديم 20 منحة دراسية منها ( ٢) منحة دراسية مجانية 100% في تخصص الاقتصاد والعلوم السياسية وادارة الاعمال وفقاً للشروط المحددة وبالاضافة إلى (٢) منحة دراسية مجانية 100% في تخصص الهندسة وفقاً للشروط المحددة كما سيتم توفير ( ١٦) منحة دراسية في التخصصات المختلفة بالجامعة ويتم تحديد نسب الخصم بالتنسيق بين الطرفين.

وأضاف انه سيتم التعاون في مجال كتابة المقترحات التمويلية للمشروعات البحثية وتقوم جامعة مايو بدور الاستشاري الفني لتلك المشروعات وكذلك التعاون في مجال بحوث تطوير الصناعات الوطنية والبيئية بما يعود بالنفع على الطرفين.

وأوضح انه سيتم إتاحة الفرصة لعرض أنشطة مؤسسة "مصر الخير "على طلاب الجامعة وكذلك التعاون في تنظيم حملات التبرع بالدم.