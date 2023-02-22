بملابس جذابة.. إطلالة جديدة لـ زوجة عصام الحضري على إنستجرام.. شاهد

حرصت صابرين زوجة الحضري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة الحضري في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أبيض مع توب بنفس اللون و نسقت معهما جاكيت طويل ملون.

أنتعلت زوجة الحضري هاف بوت باللون الأبيض، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة الحضري على خصلات شعرها الأحمر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

زوجة الحضري

زوجة الحضري