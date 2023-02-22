تعرف على شخصية باسم الزارو في مسلسل "أسيل" ..صور

‎يقدم الفنان باسل الزارو بطولة مسلسل "أسيل" الذى يجمعه بالفنانة ثراء جبيل والمكون من 15 حلقة والذى يتواصل تصويره حالياً في محافظة الفيوم، لعرضه خلال الأيام المقبلة على احدى قنوات الفضائية.

ويجسد باسل شخصية "كريم" ويعمل مهندس معمارى يمر بالعديد من المنعطفات فى حياته. ‎مسلسل "أسيل" يتقاسم بطولته ثراء جبيل وباسل الزارو ويشارك فى بطولة العمل أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة "ايما لاين". ‎

نبذة عن باسل الزارو

وبدأ باسل مشواره الفني كمقدم برامج، حيث قدم العديد من البرامج الفنية كان أهمها برنامج النشرة الفنية على قناة روتانا سينما، إلى أن بدأ خطواته التمثيليه فى مسلسل لعبة الموت مع ماجد المصري وسيرين عبد النور.





أهم أعمال باسل الزارو

وقدم باسل الزارو العديد من الأعمال الفنية بعد نجاح أولى تجربته ومنها مسلسل نسر الصعيد مع محمد رمضان وهذا المساء وفوق مستوى الشبهات مع الفنانة الكبيرة يسرا.

كما قدم أيضا مسلسل الأخوة فى جزئيه الأول والثاني ومسلسل طاقة حب والذي كان يجمع عدد كبير من النجوم الشباب منهم رشا مهدي ويسرا اللوزي وأحمد صفوت وجيهان خليل والفنانة الكبيرة أنوشكا.