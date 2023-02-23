دعاء ليلة الثالث من شعبان لقضاء الحوائج .. أدركه بـ 30 كلمة

دعاء ليلة الثالث من شعبان لقضاء الحوائج .. يكثر البحث مع دخول اليوم الثالث من شهر شعبان 1444هـ، عن دعاء ليلة الثالث من شعبان لقضاء الحوائج، خاصة وأن وقت الفجر هو وقت من أوقات الغفلة المشهود لها بالإجابة.

ودعاء ليلة الثالث من شعبان لقضاء الحوائج، من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لقضاء الحوائج وإن لم يخصص ليومٍ محددٍ من أيام السنة، لكن يستحب أن يردد المسلم هذه الأدعية في كل الأوقات فالمولى تبارك وتعالى قريب مجيب.

دعاء ليلة الثالث من شعبان لقضاء الحوائج

الفجر هو من الأوقات المشهودة كما دلت آيات الكتاب الحكيم يقول المولى تبارك وتعالى:"أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)"، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية : ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ) قال : " تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ".

وتيقن من أن الدعاء عبادة لا يضل عنها إلا هالك ولا يغفل عن فضلها إلا مستكبر، فبادر إلى ربك بالدعاء فإنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يكون لك أمر تراه مستحيلاً إلا وكان عند ربك ميسورا.

ومن دعاء قضاء الحوائج ما يلي:

1- اللّهم إنّي أسالك بأن لك الحمد لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إنّي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

2- اللّهم إنّي أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلّا بالله، اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا وأعوذ بك من علم لا ينفع.

3- روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لا يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب له.

4- عن أبي هريرة قال : دخل رجل على أهله، فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها، وإلى التنور فسجرته، ثم قالت: اللهم ارزقنا. فنظرت، فإذا الجفنة قد امتلأت ، قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا، قال : فرجع الزوج قال : أصبتم بعدي شيئا ؟ قالت امرأته : نعم ، من ربنا . قام إلى الرحى ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أما إنه لو لم ترفعها ، لم تزل تدور إلى يوم القيامة ".

5- اللّهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء وذل لها كل شئ، وبجبروتك التي غلبت بها كل شئ، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعصمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي علا كل شئ، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين.

6- اللّهم من اعتزّ بك فلن يُذل، ومن اهتدى بك فلن يضِلّ، ومن استكثر بك فلن يقلّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يُخذل، ومن استعان بك فلن يُغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هُدي إلى صراط مستقيم، اللهم فكن لنا وليّاً ونصيراً، وكن لنا معيناً ومجيرا، إنك كنت بنا بصيراً.

7- ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جاءه أعمى فقال له: «يا رسول الله ادع الله أن يرد إلىّ بصرى، فقال له النبي اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لدى أحد يقودني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين، ثم قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتي، ثم اذكر حاجتك».

8- «اللهم صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأُصُول، نُورِ الْجَمَالِ، وَسِرِّ الْقَبُول، أَصْلِ الْكَمَالِ، وَبَابِ الْوُصُول، صلاةً تَدُومُ وَلاتَزُول، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ أَكْرَمِ نَبِيٍّ، وَأَعْظَمِ رَسُول مَنْ جَاهُهُ مَقْبُول، وَمُحِبُّهُ مَوْصُول، الْمُكَرَّمُ بِالصِّدْقِ فِي الْخُرُوجِ وَالدُّخُول، صلاةً تَشْفِي مِنَ الأَسْقَامِ وَالنُّحُول وَالأَمْرَاضِ وَالذُّبُول، وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّهُول، صلاةً تَشْمَلُ آلَ بَيْتِ الرَّسُول وَالأَزْوَاجَ وَالأَصْحَابَ، وَتَعُمُّ الْجَمِيعَ بِالْقَبُول، الشَّبَابَ فِيهِمْ وَالْكُهُول، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه أجمعين».

9- «اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلاما تامًا على سيدنا محمد النبي الأميّ الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم للۚه».

10- «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة تكون لنا طريقًا لقربه، وتأكيدًا لحبه، وبابًا لجمعنا عليه، وهدية مقبولة بين يديه، وسلم وبارك كذلك أبدًا، وارض عن آله وصحبه السعداء، واكسنا حُلل الرضا».

دعاء ليلة الثالث من شعبان لقضاء الحوائج

1- اللّهم جنبني منكرات الأخلاق، والأهواء، والأعمال، والأدواء.

2- اللّهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. اللّهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف عليّ كل غائبة لي بخير.

3- لا إله إلّا الله العظيم الحليم.

4- لا إله إلّا الله رب العرش العظيم.

5- لا إله إلّا الله ربُ السماوات وربُ الأرض وربُ العرش الكريم.

6- اللّهم إنّي أسألك الجنة وأستجير بكِ من النار.

7- اللّهم إنّي أسألك حبك وحب من يُحبك والعمل الذي يبلّغني حبك.

8- اللّهم اجعل حبّك أحب إليّ من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.

9- اللّهم إنّي أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتَ المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلّا بالله.

10- اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا وأعوذ بك من علم لا ينفع.

دعاء الصائم

دعاء رمضان 2023

1- اللهمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين برضوانك، الرّاجين لعفوك وغفرانك.

2- اللهمّ قرّبنا فيه إليك.

3- اللهمّ آنِسنا فيه بقربك، وأتمِم علينا به نعمك، وأكرمنا فيه من واسع فضلك.

4- اللهمّ بلّغنا رمضان وبلّغنا فيه ليلة القدر، وأعِنّا على قيامه أتمَّ القيام.

5- اللهمّ واكتبنا فيه من عتقاء هذه اللّيلة المباركة.

6- اللّهم اجعل أوسع رزقك عليّ عند كبر سني، وانقطاع عمري.

7- اللّهم إنّي أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلّا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.

8- اللّهم طهرني من الذنوب والخطايا.

9- اللّهم نقني منها كما ينقى الثوب من الدنس، اللّهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

10- لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين.