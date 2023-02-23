تعرف على قرار فيريرا من مشاركة الصفقات الجديدة أمام الترجي

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض بضم الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة لقائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

واكد المصدر أن بعثة الفريق الأبيض سوف تسافر إلى تونس صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مصدر بالجهاز الفني كشف عن موقف مصطفى الزناري مدافع الفريق وأحمد فتوح الظهير الأيسر من السفر مع الفريق إلى تونس لخوض مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر أن الزناري لن يتواجد في القائمة التي ستخوض المباراة المقبلة في ظل خضوعه لبرنامج تأهيلي بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الضامة، في حين يرفض الجهاز الفني المجازفة بأحمد فتوح في ظل عدم جاهزيته.

حيث بدء احمد فتوح في التدريبات مؤخرا مع الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وفي نفس الوقت يستمر غياب محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق لعدم الجاهزية.

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