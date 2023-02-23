عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على قرار فيريرا من مشاركة الصفقات الجديدة أمام الترجي

صدى البلد

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض بضم الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة لقائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

واكد المصدر أن بعثة الفريق الأبيض سوف تسافر إلى تونس صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مصدر بالجهاز الفني كشف عن موقف مصطفى الزناري مدافع الفريق وأحمد فتوح الظهير الأيسر من السفر مع الفريق إلى تونس لخوض مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر أن الزناري لن يتواجد في القائمة التي ستخوض المباراة المقبلة في ظل خضوعه لبرنامج تأهيلي بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الضامة، في حين يرفض الجهاز الفني المجازفة بأحمد فتوح في ظل عدم جاهزيته.

حيث بدء احمد فتوح في التدريبات مؤخرا مع الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وفي نفس الوقت يستمر غياب محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق لعدم الجاهزية.

FB_IMG_1676736228360
FB_IMG_1676736228360

FB_IMG_1677025822010
FB_IMG_1677025822010

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

الحوقلة بنية استجابة الدعاء والفرج .. حكمها وكم مرة تقال في الليل؟

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 23-2-2023

انشقت الـرض .. ظهور تصدع مفاجئ يقسم القارة الأفريقية نصفين..فيديو

خسائر هائلة في سعر النفط عالميا

بعد إثارتها الجدل على السوشيال ميديا.. 3 فوائد لن تصدقها للفراخ المجمدة

قرار عاجل من العراق بشأن إنقاذ عملة الدينار من الانهيار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور أثارت ضجة لـ حلا شيحة| شاهد

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

إطلالة جريئة.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها| شاهد

علاقة مع قطعة خشب .. عندما أحبت فاتن حمامة شماعة ملابس لمدة عام كامل

فيديو

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ