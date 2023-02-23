طقس بارد يضرب القاهرة .. وصقيع على المزروعات

أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس بارد صباحًا معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ،فيما يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء بالاضافة الي شبورة مائية بالصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية .

أوضح خبراء الطقس أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيف على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

فيما بينوا ان حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة ليرتفع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس سيكون كالتالي :

درجات الحرارة

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 21 11

6 اكتوبر 20 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 19 13

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 12

دمياط 19 11

بورسعيد 18 13

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 11

نخل 18 04

كاترين 17 03

الطور 21 12

طابا 20 13

شرم الشيخ 23 16

الاسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 18 13

مطروح 18 13

السلوم 19 10

سيوة 21 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 15

الفيوم 20 09

بني سويف 21 09

المنيا 22 07

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 24 10

الأقصر 25 09

أسوان 25 10

الوادى الجديد 25 09

أبوسمبل 26 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 32 19

المدينة 30 13

الرياض 31 16

المنامة 24 18

أبوظبى 28 17

الدوحة 28 19

الكويت 24 13

دمشق 18 04

بيروت 18 12

عمان 14 05

القدس 14 05

غزة 18 10

بغداد 25 09

مسقط 28 21

صنعاء 27 07

الخرطوم 36 18

طرابلس 22 13

تونس 21 12

الجزائر 17 10

الرباط 18 07

نواكشوط 28 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 14 00

إسطنبول 13 06

إسلام آباد 27 09

نيودلهى 30 15

جاكرتا 30 24

بكين 12 01-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 12 04

أثينا 17 09

روما 17 06

باريس 11 03

مدريد 09 03-

برلين 11 01

لندن 10 02

مونتريال 10- 15-

موسكو 08- 13-

نيويورك 11 04

واشنطن 28 09

أديس أبابا 28 11