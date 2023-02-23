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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من 12 سنة .. نسرين طافش تكشف تفاصيل علاقتها بالدكتور إبراهيم الفقي

الدكتور أبراهيم الفقى
الدكتور أبراهيم الفقى ونسرين طافش

تحدثت الفنانة السورية نسرين طافش عن حياتها الشخصية وعلاقتها بالراحل الدكتور ابراهيم الفقى وشغفها. 

وأوضحت طافش خلال حوارها مع  برنامج "Podcast with Nayla"، أنها بدأت منذ 12 سنة دراسة “التنمية الذاتية” مع الراحل “ابراهيم الفقى” وحصلت على دورة مدرب محترف ومعتمد بالتنمية الذاتية. 

مجال التنمية الذاتية

وتابعت نسرين طافش، أنها لا تعمل فى مجال التنمية الذاتية وتدرس هذا المجال لأنه شغفها، لافتة إلى أنه بعد ذلك تعاملت مع الدكتور أحمد عمار وصلاح راشد فى ذات الشأن. 

وأكدت نسرين طافش، أنها تحب التعلم وستتظل تتعلم لآخر لحظة فى عمرها. 

نسرين طافش نسرين الفن الفنانة السورية نسرين طافش تنمية الذات

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