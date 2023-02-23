عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صادم .. مواطن يوثق عثوره على دودة في آيس كريم شهير

صادم..مواطن يوثق
صادم..مواطن يوثق عثوره على دودة في آيس كريم شهير

ادعي مواطن من محافظة القاهرة من خلال مقطع فيديو عثوره على “دودة” إثر فتحه عبوة آيس كريم من ماركة شهيرة مما أصاب مشاهديه بحالة من الصدمة. 

وقال المواطن، زكي عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه اشترى عبوة الآيس كريم من فرع لأحد المولات التجارية الكبرى.

دودة داخل طعام 

ويبدو أن التخزين السيء لفترة طويلة السبب وراء هذه المشهد الصادم، فقد لفت المواطن إلى أنه اكتشف أن المنتج غير مجمد كما يجب فوجد “دودة” داخله. 

ولفت المواطن إلى تواصله مع مسؤولي الشركة مع إرساله فيديو يوثق "عثوره على الدودة داخل عبوة الآيس كريم. 

وأشار إلى الشركة قدمت له اعتذارا، بينما تعهد مسؤولي المول التجاري بتشديد إجراءات الصحة والسلامة، والتأكد من صلاحية المكان للتخزين، ومن سلامة ونظافة الفروع، مع توقيع جزاءات على المسؤولين عن الفرع الذي حدثت به المشكلة.

فتاة تعثر على دودة وجوانتي داخل ساندوتش .. هل الخس السبب؟

فئران داخل طلب أونلاين.. موقف يثير غضب مواطن في بريطانيا.. تفاصيل وصور

أوردر أونلاين كاد يتسبب في نهاية مأساوية لعائلة في بريطانيا

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

مواطن يوثق عثوره على دودة في آيس كريم شهير
مواطن يدعي عثوره على دودة في آيس كريم شهير
دودة عبوة آيس كريم دودة داخل طعام محافظة القاهرة مقطع فيديو فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

دليفري بـ"توك توك".. ديلر الحشيش في قبضة أمن القاهرة

طقس بارد يضرب القاهرة .. وصقيع على المزروعات

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور آثارت الجدل لـ حنان مطاوع | شاهد

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 23-2-2023

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير أم علي بوصفة اقتصادية

صادم .. مواطن يوثق عثوره على دودة في آيس كريم شهير

احذر بشدة.. تناول خل التفاح على الريق يصيبك بمرض خطير

صورة سيلفي لطيار أمريكي مع المنطاد الصيني في الجو تظهر مفاجأة

فيديو

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ