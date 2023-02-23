صادم .. مواطن يوثق عثوره على دودة في آيس كريم شهير

ادعي مواطن من محافظة القاهرة من خلال مقطع فيديو عثوره على “دودة” إثر فتحه عبوة آيس كريم من ماركة شهيرة مما أصاب مشاهديه بحالة من الصدمة.

وقال المواطن، زكي عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه اشترى عبوة الآيس كريم من فرع لأحد المولات التجارية الكبرى.

دودة داخل طعام

ويبدو أن التخزين السيء لفترة طويلة السبب وراء هذه المشهد الصادم، فقد لفت المواطن إلى أنه اكتشف أن المنتج غير مجمد كما يجب فوجد “دودة” داخله.

ولفت المواطن إلى تواصله مع مسؤولي الشركة مع إرساله فيديو يوثق "عثوره على الدودة داخل عبوة الآيس كريم.

وأشار إلى الشركة قدمت له اعتذارا، بينما تعهد مسؤولي المول التجاري بتشديد إجراءات الصحة والسلامة، والتأكد من صلاحية المكان للتخزين، ومن سلامة ونظافة الفروع، مع توقيع جزاءات على المسؤولين عن الفرع الذي حدثت به المشكلة.

مواطن يوثق عثوره على دودة في آيس كريم شهير