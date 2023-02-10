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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فتاة تعثر على دودة وجوانتي داخل ساندوتش .. هل الخس السبب؟

فتاة تعثر على دودة
فتاة تعثر على دودة وجوانتي داخل ساندوتش بمطعم شهير

نظافة الطعام ركن أساسي في للحصول على أي فائدة مرجوة منه بدون أي ضرر على الصحة سواء كان إعداه داخل المنزل أو خارجه بأحد المطاعم على سبيل المثال.

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دودة بساندوتش 

صدمت فتاة عشرينية، تدعى "ميار وائل" عندما اكتشفت أثناء تناولها ساندتش برجر برفقة عائلتها في أحد مطاعم حي النزهة بمحافظة القاهرة بوجود "دودة" في أعلى طبقة من "ساندوتش".

وقالت الفتاة التي سردت الموقف الذي تعرضت له برفقة عائلتها بأحد فروع سلسلة مطعم عبر منشور على "فيسبوك" حاصدا الآلاف التفاعلات: "طلبنا أولا الHكل جه بارد جداا، قولنا عادي تمام بعدين لقينا في الأكل "دوده" يا جماعة بجد !!".

وتابعت الفتاة في ادعائها مرفقة إياه بصورتين: "الساندوتش بـ ١١٠، و الوجبة combo ١٥٥ يعني مش رخيص أبدا ع الهبل دا والمفروض أنها اساسا متتقاسش كده، قومت اقوله قالي احطلك خس مكانه؟!".

وواصلت العميلة المتضررة: " بعدين لما زعقت قالي اديكي ساندويتش مكانه قولتله مش عايزين منكو حاجه بس بجد حاجه تقرف و معملش اي تصرف أو تعويض خالص". 

جزء جوانتي 


وأكملت عبر جروب شهير على فيسبوك: "للأسف دي مش أول مرة لقينا فيه جزء من جوانتي مقطوع بتاع الأكل دا وقولنا اكيد غصب عنهم أو حاجه طارئه لكن دي تاني مره وآخر تعامل مع القرف دا، لازم كل الناس تعرف عشان محدش ياكل منه تاني بجد منتهى الاستهتار".

تعليقات متابعين 

وكانت من أبرز التعليقات على منشور الفتاة: "يا ستي انتي مش updated، ما الدول المتقدمة دلوقتي ابتدت تدخل الحشرات في الأكل، مفيش أي شكرانيه للتقدم ابدا"، "جماعة كفايه أكل من الشارع بقي"، "مرة طلبنا منه و السندوتش جاه في شعراية و كان لسا فاتح جديد كمان".

 

وتابع آخرون: "الخس ما اتغسلش أصلا"، "ده من الخس فعلا وبتحصل في أفخم المطاعم، بس طبعا بياخدوا حذرهم جدا وبيدوا مراحل لكل الخضار فالغسيل والنضافة تجنبا للمواقف اللي زي دي بس معتقدش ده هيبقي في مطعم مش عالمي زيه وغيرهم من المطاعم الشعبية".

فتاة تعثر على دودة داخل ساندوتش   

 

فتاة تعثر على دودة داخل ساندوتش
فتاة تعثر على دودة داخل ساندوتش
ساندتش دودة المطاعم جوانتي الساندوتش فيسبوك محافظة القاهرة النزهة

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