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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تتحدى سامسونج.. جوجل ستطلق هاتفا قابلا للطي ببطارية أكبر

هاتف Pixel القابل
هاتف Pixel القابل للطي

تخطط شركة جوجل Google، لإطلاق هاتف Pixel قابل للطي يتحدى بمواصفاته أجهزة سامسونج الذكية، والتي تسيطر على قطاع كبير من سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أشارت الشائعات إلى أن هاتف Pixel القابل للطي في مراحل التطوير حاليا، وتؤكد التسريبات حاليا أن هاتف جوجل سيتم إطلاقه قريبا بوزن ثقيل وبطارية أكبر.

 

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هاتف Pixel القابل للطي سيحتوي على بطارية أكبر

ذكر تقرير شاركه موقع 9to5Google، أن هاتف Pixel Fold سيحتوي على بطارية أكبر من متوسط بطارية الهواتف القابلة للطي الأخرى في السوق، وعلاوة على ذلك، فإن هاتف جوجل القابل للطي سيكون له وزن أكبر من هاتف سامسونج القابل للطي الأحدث Galaxy Z Fold 4.

وتبعا للمعلومات الواردة، فإن هاتف جوجل الرئيسي سيحزم بطارية أكبر من المعتاد، ولكن لا توجد معلومات دقيقة حول سعة البطارية، لكنها ستكون أقل من 5000 مللي أمبير، وذلك مقارنة بهاتف Galaxy Z Fold 4 الذي زودته سامسونج ببطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة.

هاتف Pixel Fold

وعلاوة على ذلك، سيتميز هاتف Pixel القابل للطي، بتصميم أكبر ولكن بأبعاد أقل من Galaxy Z Fold 4.

وستزود مالكة محرك البحث العملاق هاتف Pixel القابل للطي، بمجموعة الشرائح المطورة Tensor G2، بدلا من أحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 أو 2.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Pixel القابل للطي، خلال العام المقبل.

وتشير التسريبات السابقة، إلى أن جوجل استقرت على تسمية هاتفها القابل للطي باسم Pixel Fold، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه بشكل رسمي في شهر مايو 2023، في مؤتمر Google السنوي للمطورين I / O.

وسيأتي هاتف Google Pixel Fold، في لونين تطلق عليهم جوجل اسم Chalk "المعروف أيضا باسم الأبيض" و Obsidian "المعروف أيضا باسم Black أو الأسود.

وسيتمتع هاتف Pixel القابل للطي، بجزيرة كاميرا موضوعة في منتصف اللوحة الخلفية للجهاز بتصميم بارز، على عكس التصميم الموجود في Pixel 7 و 7 Pro الذي يصل إلى حواف الجهازين.

وكشفت التسريبات أن هاتف جوجل المنتظر Pixel Fold، سيأتي مقابل سعر حوالى 1799 دولار (أي ما يقرب من 55000 جنيه مصري)، وهو السعر نفسه الذي أطلقت به شركة سامسونج هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 4 خلال العام الماضي.

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