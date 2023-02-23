أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك: خوارزمية تويتر ستكون مفتوحة المصدر.. مالك FTX يساوم المحكمة من أجل استخدام التطبيقات المشفرة وVPN

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



قال متحدث باسم Instagram إنستجرام إن عودة حساب موقع إباحي حدث عن طريق الخطأ، مضيفا أن إنستجرام قام بتعطيل الحساب مرة أخرى وبشكل دائم بسبب انتهاك سياسة التطبيق بشكل متكرر.



أفادت تقارير أن شركة Meta ميتا تستعد لموجة جديدة من تسريح الموظفين، حيث ألمح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى أن الشركة قد تقوم بموجة أخرى من التسريح في الوقت الذي تحاول فيه خفض نفقاتها.



حذر عدد من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني من وجود "فئة جديدة" من الثغرات الأمنية تسمح للمقرصنين أو "الهاكرز" بتجاوز إجراءات الحماية الأمنية التي توفرها شركة آبل في نظام التشغيل iOS و macOS للوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة.



قال الملياردير إيلون ماسك إنه يعتزم تغيير الخوارزمية التي تعمل بها تويتر لتكون مفتوحة المصدر ، مضيفا أن هذا التغيير من شأنه أن يجعل المستخدمين محبطين في البداية ولكنه سرعان ما سيتحسن وسينعكس هذا التحسن على الطريقة التي تعمل بها منصة تويتر.



حذر بيل ريدي Bill Ready ، الرئيس التنفيذي لشركة Pinterest ، من أن الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي مثل أداة ChatGPT ونظيراتها يمكن أن يفاقم التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية ، قائلا إن هذه القضية بدأت بالفعل "تمزق نسيج مجتمعنا".



وافق محامو سام بانكمان فرايد، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX على دفع أتعاب لخبراء تكنولوجيين من أجل شرح وتحديد ماهية التطبيقات المشفرة وشبكات VPN ، وذلك بعد قرار أصدرته المحكمة منذ حوالي أسبوعين بمنعه من استخدام مثل هذه التطبيقات كشرط أساسي للإفراج عنه بكفالة.



جمع الملياردير إيلون ماسك الموظفين المتبقين في Twitter في المقر الرسمي بسان فرانسيسكو في اجتماع عام صباح يوم 21 نوفمبر، ليخبرهم أن حملة التسريح انتهت، وذلك بعد إجبار ما يقرب من ثلثي القوى العاملة في الشركة على الاستقالة بعد مدة قصيرة من استحواذه على تويتر.