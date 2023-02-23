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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك: خوارزمية تويتر ستكون مفتوحة المصدر.. مالك FTX يساوم المحكمة من أجل استخدام التطبيقات المشفرة وVPN

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

إنستجرام : عودة حساب موقع إباحي كان عن طريق الخطأ وتم حظره مجددا


قال متحدث باسم Instagram إنستجرام إن عودة حساب موقع إباحي حدث عن طريق الخطأ، مضيفا أن إنستجرام  قام بتعطيل الحساب مرة أخرى وبشكل دائم بسبب انتهاك سياسة التطبيق بشكل متكرر.  

 

تقارير : ميتا ستبدأ موجة جديدة من تسريح آلاف الموظفين.. تفاصيل


أفادت تقارير أن شركة Meta ميتا تستعد لموجة جديدة من تسريح الموظفين، حيث ألمح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى أن الشركة قد تقوم بموجة أخرى من التسريح في الوقت الذي تحاول فيه خفض نفقاتها.

 

باحثون يحذرون من ثغرات أمنية تسمح بتجاوز إجراءات الحماية الأمنية الخاصة بـ آبل


حذر عدد من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني من وجود "فئة جديدة" من الثغرات الأمنية تسمح للمقرصنين أو "الهاكرز" بتجاوز إجراءات الحماية الأمنية التي توفرها شركة آبل في نظام التشغيل iOS و macOS للوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة.

 

إيلون ماسك : خوارزمية تويتر ستكون مفتوحة المصدر.. واستعدوا للإحباط لهذا السبب


قال الملياردير إيلون ماسك إنه يعتزم تغيير الخوارزمية التي تعمل بها تويتر لتكون مفتوحة المصدر ، مضيفا أن هذا التغيير من شأنه أن يجعل المستخدمين محبطين في البداية ولكنه سرعان ما سيتحسن وسينعكس هذا التحسن على الطريقة التي تعمل بها منصة تويتر.

 

الرئيس التنفيذي لـ Pinterest : الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT يشجع الجوانب الأكثر ظلمة في البشر


حذر بيل ريدي  Bill Ready ، الرئيس التنفيذي لشركة Pinterest ، من أن الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي مثل أداة ChatGPT ونظيراتها يمكن أن يفاقم التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية ، قائلا إن هذه القضية بدأت بالفعل "تمزق نسيج مجتمعنا".

 

الملياردير المفلس .. مالك FTX يساوم المحكمة من أجل استخدام التطبيقات المشفرة وVPN


وافق محامو سام بانكمان فرايد، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX على دفع أتعاب لخبراء تكنولوجيين من أجل شرح وتحديد ماهية التطبيقات المشفرة وشبكات VPN ، وذلك بعد قرار أصدرته المحكمة منذ حوالي أسبوعين بمنعه من استخدام مثل هذه التطبيقات كشرط أساسي للإفراج عنه بكفالة.    

 

إيلون ماسك يبدأ حملة إقالات ثانية.. ويغير سياسة ظهور الإعلانات في twitter


جمع الملياردير  إيلون ماسك  الموظفين المتبقين في Twitter في المقر الرسمي بسان فرانسيسكو في اجتماع عام صباح يوم 21 نوفمبر، ليخبرهم أن حملة التسريح انتهت، وذلك بعد إجبار ما يقرب من ثلثي القوى العاملة في الشركة على الاستقالة بعد مدة قصيرة من استحواذه على تويتر.

 

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