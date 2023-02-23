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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير : ميتا ستبدأ موجة جديدة من تسريح آلاف الموظفين.. تفاصيل

ميتا ستبدأ موجة جديدة
ميتا ستبدأ موجة جديدة من تسريح الموظفين تشمل الآلاف

أفادت تقارير أن شركة Meta ميتا تستعد لموجة جديدة من تسريح الموظفين، حيث ألمح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى أن الشركة قد تقوم بموجة أخرى من التسريح في الوقت الذي تحاول فيه خفض نفقاتها. 

وقال مصدر مطلع على الأمر لـ صحيفة واشنطن بوست، أنه من المقرر أن تنفذ ميتا موجة أخرى من عمليات التسريح التي يعتقد أنها تضر بالإدارة، مضيفا "تخطط ميتا لدفع بعض القادة إلى أدوار منخفضة المستوى دون تقارير مباشرة ، مما يؤدي إلى تسوية طبقات الإدارة بين الرئيس التنفيذي والمتدربين في الشركة". 

وفقا للمصدر فإنه "يمكن أن تشمل موجة التسريح القادمة الآلاف من الموظفين، كما أنها قد لا تحدث دفعة واحدة ، ولكن من المحتمل أن يتم طرحها في جميع أنحاء الشركة في الأشهر المقبلة".

رفض المتحدث باسم ميتا التعليق على ما ذكرته واشنطن بوست عندما سئل لكنه أشار فقط إلى البيان الذي صدر في يناير الماضي. 

وقال زوكربيرج للمستثمرين ردا على قرار ميتا السابق بتسريح 11 ألف موظف في الموجة الأولى : "لقد أغلقنا العمل في العام الماضي ببعض عمليات التسريح الصعبة وإعادة هيكلة بعض الفرق"، وعندما فعلنا ذلك ، قلت بوضوح أن هذه كانت بداية تركيزنا على الكفاءة وليس النهاية."

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