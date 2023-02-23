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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المكس الأبرز.. اتحاد الكرة يحسم أزمة ملعب المجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

يحسم اتحاد الكرة برئاسة جمال علام في قادم الساعات مصير اختيار ملعب جديد لاستضافة منافسات المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب بدلا من استاد الإسكندرية.  

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة بين 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس القادم، والتي تقام في مدن القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية.

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف خطابا رسميا إلى اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للشباب، يطالبها باستبعاد استاد الإسكندرية من استضافة المباريات، وذلك بسبب شكوى منتخبات المجموعة الثالثة من أرضية الملعب.

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حرس الحدود أبرز المرشحين لاستضافة مباري المجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا للشباب 

وتبحث اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للشباب مع الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القادمة، الملاعب المتاحة في الإسكندرية لاستضافة المباريات المقرر إقامتها في المحافظة بكأس الأمم الإفريقية.

ويعتبر استاد حرس الحدود في المكس أبرز الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات التي كان مقررا إقامتها في محافظة الإسكندرية، خلال منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.
 

 

 

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