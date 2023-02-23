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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أيمن عاشور: مؤتمر«Africa Health ExCon» منصة حوار بين الدول الأفريقية لتبادل الخبرات

صدى البلد

نظمت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ثاني المؤتمرات التحضيرية الخاصة بإطلاق النسخة الثانية من معرض ومؤتمر صحة أفريقيا «Africa Health ExCon 2023» «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، والذي يقام تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو المقبل بالقاهرة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بنجاح النسخة الأولى من معرض ومؤتمر «Africa Health ExCon» خلال العام الماضي، مشيرًا إلى الدور التنموي الهام للمؤتمر في مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه القارة الأفريقية على المستوى الصحي، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة حوار بين الدول الأفريقية لتبادل الخبرات فيما بينها، والتنسيق مع الشركات العالمية للمساعدة في وضع حلول للمشاكل الصحية على مستوى القارة.

وأكد على أهمية مشاركة كافة الجامعات ومستشفياتها الجامعية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية والأفريقية في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر، بما يحقق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها، مشيرًا إلى أن هذا هو أحد أهم السبل للوصول إلى منظومة للعلوم الصحية في القارة، تساهم بدور فاعل في عملية التنمية والنهضة التي تمر بها مختلف دول القارة.

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