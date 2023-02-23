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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات بـ 1.5 مليون جنيه.. حملات مكبرة على مروجي السموم بالسويس

المضبوطات
المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدوائر أقسام شرطة (الجناين – الأربعين – فيصل) بمديرية أمن السويس .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن السويس تم إستهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – سيارة – مبلغ مالى - هاتف محمول) .

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين ، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – عدد 160 قرص لعقار "الترامادول" المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض) .

وتم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل ، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام - سيارة - مبلغ مالى - هاتف محمول). 

 وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية السويس الآمن الوطني الامن العام سلاح حشيش مكافحة المخدرات امن السويس

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