مخدرات بـ 1.5 مليون جنيه.. حملات مكبرة على مروجي السموم بالسويس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدوائر أقسام شرطة (الجناين – الأربعين – فيصل) بمديرية أمن السويس .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن السويس تم إستهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – سيارة – مبلغ مالى - هاتف محمول) .

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين ، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – عدد 160 قرص لعقار "الترامادول" المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض) .

وتم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل ، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام - سيارة - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.