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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخص يروج لبيع منشطات محظورة على فيس بوك

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها .

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يبدى من خلالها المُعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات بكافة أنواعها و توصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالى.

 

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على إرتكاب ذلك النشاط وأمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتى "تبديد" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها) .

وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الاسكندرية القبض على شخص مكافحة الجريمة موقع التواصل الاجتماعي الشرطة المتخصصة

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