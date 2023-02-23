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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شخص يجبر الأطفال على أعمال التسول بالجيزة

تسول
تسول

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") ، وبصحبته (4) أطفال ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم .. وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

الجيزة وزارة الداخلية أطفال الاطفال العجوزه سلاح ابيض

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