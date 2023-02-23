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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين تروسيكل وأتوبيس بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم؛ جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وأتوبيس أعلى كوبرى الطيرية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

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إخطار بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وأتوبيس

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وأتوبيس أعلى كوبرى الطيرية بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

ونقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة 

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