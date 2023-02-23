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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب إنتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

معرض أيديكس 2023 

و شارك رئيس الأركان خلال زيارته للإمارات فى مراسم إفتتاح فعاليات معرض أيديكس 2023 المنعقد فى العاصمة الإماراتية أبوظبى الذى يعد من أهم المعارض الدولية المتخصصة فى مجال الدفاع والأمن، والذى تشارك فيه مصر بصورة متميزة بعدد من منتجات مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات والشركة المصرية للتطوير والتنمية الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، حيث تفقد عدد من الأجنحة لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية المشاركة بالمعرض.

رئيس الأركان

وإلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى المزروعى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى مستشار رئيس دولة الإمارات ، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

تعاون عسكري

وعلى هامش المعرض تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بين وزارة الدفاع المصرية متمثلة فى هيئة التسليح للقوات المسلحة ومجلس التوازن الإقتصادى الإماراتى ، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجى بما يسهم فى تطوير مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية.

مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
مشاركة رئيس الأركان في معرض أيديكس 2023
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