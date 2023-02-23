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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مديحة حمدي: مسلسل حضرة المتهم أبي قريب من شخصيتي

الفنانة مديحة حمدي
الفنانة مديحة حمدي

أكدت الفنانة مديحة حمدي أن معظم الأدوار التي قامت بأدائها تعتز بها، مشيرة إلى أن هناك مسلسلات دينية وتاريخية، ومسلسلات اجتماعية، تتناول بيئات مختلفة.

 

وقالت مديحة حمدي، خلال لقاء لها لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، إن مسلسل “حضرة المتهم أبي”، اعتبره  قريبا من شخصيتي وخاصة الحلقات الأخيرة، ولو طلب مني أن أعيد المشاهد مش هعرف.

 

وتابعت الفنانة مديحة حمدي إلى أن  مسلسل "الثلاثية " تشاركت فيه مع الفنانة عزيزة حلمي، وكان به مشهد صعب، وعندما كنت أنتهي من المشهد أعتذر لها. 

 

 جواز السفر

وأضافت، عرفت زوجي لما صورت آخر مشاهدي في فيلم “امرأة عاشقة” في الأردن، وكان لازم أخلص دوري في الفيلم، وكان والدي يعمل في الطيران وكان على علاقة مع زوجي، الذي عمل على حل مشكلة جواز السفر الخاص بي.

مديحة حمدي مسلسل “حضرة المتهم أبي” مسلسل الثلاثية الأردن الإعلامية “مايا الشربيني”

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