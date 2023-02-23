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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب التنمر والسخرية.. مطالبات بوقف مسلسل بالطو.. تفاصيل

مسلسل بالطو
مسلسل بالطو

 تسبب مسلسل بالطو في حالة جدلية وغضب أهالي مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، بـ اعتباره يسيء لهم ويسخر منهم،وذلك في تقرير عن فضائية العربية، وبرغم وجود تنويه قبل عرض كل حلقة أن الأحداث من وحي خيال الكاتب ولا تمت للواقع بصلة.

 

وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية العربية إن غضب أهالي كفر الشيخ بسبب مسلسل بالطو قد دفع البرلماني محمد سعد لتقديم بيان عاجل بالتوقف الفوري عن عرض المسلسل.

 

وقف عرض مسلسل بالطو

 

وتابع التقرير أن مؤلف مسلسل بالطو الأستاذ أحمد عاطف قد نفى أي ارتباط بين أحداث المسلسل وأهالي القرية، ومقدمة المسلسل توضح أن الأحداث من وحي الخيال.

 

وأشار التقرير إلى أن المحامي صبري الرخام الذي صمم على تقديم بلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بوقف عرض مسلسل بالطو دفاعا عن أهل قريته.

مسلسل بالطو العربية محافظة كفر الشيخ مطوبس أهالي كفر الشيخ البرلماني محمد سعد وقف عرض مسلسل بالطو الأستاذ أحمد عاطف المحامي صبري الرخام النائب العام

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