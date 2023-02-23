بسبب التنمر والسخرية.. مطالبات بوقف مسلسل بالطو.. تفاصيل

تسبب مسلسل بالطو في حالة جدلية وغضب أهالي مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، بـ اعتباره يسيء لهم ويسخر منهم،وذلك في تقرير عن فضائية العربية، وبرغم وجود تنويه قبل عرض كل حلقة أن الأحداث من وحي خيال الكاتب ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية العربية إن غضب أهالي كفر الشيخ بسبب مسلسل بالطو قد دفع البرلماني محمد سعد لتقديم بيان عاجل بالتوقف الفوري عن عرض المسلسل.

وقف عرض مسلسل بالطو

وتابع التقرير أن مؤلف مسلسل بالطو الأستاذ أحمد عاطف قد نفى أي ارتباط بين أحداث المسلسل وأهالي القرية، ومقدمة المسلسل توضح أن الأحداث من وحي الخيال.

وأشار التقرير إلى أن المحامي صبري الرخام الذي صمم على تقديم بلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بوقف عرض مسلسل بالطو دفاعا عن أهل قريته.