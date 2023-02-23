ترسانة نووية.. بيان عاجل من أمريكا بشأن تعليق روسيا معاهدة ستارت

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليست لديها رغبة في بناء ترسانتها النووية، ولا ترى مثل هذه الفرص في روسيا.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست”، قالت نولاند، "روسيا ليست في وضع يسمح لها حاليا بتعديل أسلحتها النووية، وبصراحة، نحن لسنا مهتمين ولا نخطط للقيام بذلك".

وقالت نولاند عندما سئل عما إذا كان تعليق روسيا لمعاهدة ستارت سيغير سلوك الولايات المتحدة بشأن هذه القضية "هل سنفعل أي شيء بشكل مختلف؟ لن نفعل ذلك، وقد أوضحنا ذلك للروس".

وأوضحت أن واشنطن مهتمة باستئناف عمليات التفتيش المتبادل بموجب معاهدة ستارت، والتي ، وفقًا لها، تم تعليقها بالفعل قبل وقت طويل من الإعلان الرسمي عن تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة ستارت.