سيمور نصيروف: استمرار تدريس اللغة الأذربيجانية بآداب القاهرة

أعلن سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر، عن بدء تدريس اللغة الأذربيجانية في قسم اللغات الشرقية، بكلية الآداب جامعة القاهرة لعام 2023م.

يأتي ذلك في ظل توطيد العلاقة بين القاهرة وباكو، وفي إطار سعي رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، الدكتور سيمور نصيروف، للارتقاء بالتقارب بين البلدين.

وقال: تدرس اللغة الأذربيجانية للفرقة الرابعة في الفصل الدراسي الثاني من كل عام، ويحضر الدراسة في هذا العام نحو 250 طالبا.

وقال نصيروف إن اللغة تلعب دورا فعالا في التقارب بين الشعوب وتساهم في تطوير العلاقات بين الدول، وهذا ما ظهر جليا عبر نشر مقالات وأخبار للطلاب مترجمة باللغة الأذرية في الصحافة الأذربيجانية والعربية، مؤخرا بشكل واسع، ما يساهم في توطيد العلاقة بين الدول العربية وأذربيجان.