اليوم.. عرض فيلم حظر تجول لـ إلهام شاهين بنادي سينما المرأة

يقام اليوم عرض سينمائي لفيلم “حظر تجول” للفنانة إلهام شاهين، من خلال نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وعقب عرض الفيلم، تقام ندوة تديرها مديرة النادي الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بحضور أبطال الفيلم وصناعه.

وتدور قصة الفيلم حول فاتن التي خرجت من السجن بعد 20 عاماً، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

يذكر أن فيلم "حظر تجول" حصل على 12 جائزة فى الدورة 47 من مهرجان جمعية الفيلم للأفلام التي عُرضت خلال عام 2020، بين الـ 24 فيلماً مصرياً التي عرضت عام 2020 في دور العرض والمنصات.

وخلال جولات الفيلم، حصد العديد من الجوائز خلال منافساته فى المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، حيث فاز بـ 4 جوائز فى مسابقة الفيلم المصرى من جمعية كتاب ونقاد السينما، وهى جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو لأمير رمسيس، وجائزة أفضل ممثلة للنجمة القديرة إلهام شاهين، وجائزة أفضل وجه صاعد للنجم محمود الليثي، وأيضًا 4 جوائز فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 69، وهى جائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل ممثلة للنجمة إلهام شاهين، وجائزة الإبداع الفنى للنجم القدير كامل الباشا، وجائزة أفضل فيلم.

يذكر أن نشرت الفنانة إلهام شاهين تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تطالب فيه بتدخل المجتمع الدولى لإنقاذ سوريا من الدمار الذى تعرضت له نتيجة الزلزال.

وقالت إلهام شاهين: “ماذا ينتظر الشعب العربى بعد زلزال سوريا لنتحرك لإنقاذ البشر تحت الأنقاض.. بالتأكيد سوريا تحت هذا الحصار لا تمتلك الأجهزة والماكينات الكافيه للإنقاذ.. الشعب السورى أصبح فيه الكثيرين تحت خط الفقر.. نقص فى المياه والأغذية والأدوية.. وانقطاع كهرباء ومعاناة من البرد الشديد.. أطفال تموت كل يوم من هذه المعاناة. لا بد من تحرك من المجتمع الدولى لمساعدتهم.. الشعب السوري يصرخ يريد أن يعيش.. وأنا أصرخ معه إلى العالم كله”.