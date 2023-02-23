بعد احتجازهم بسبب الترامادول.. مصر تطلق سراح قبطان سفينة وكبير مساعديه الروسيين

قال اتحاد البحارة الروس، اليوم الخميس، إنه تم الإفراج عن قبطان سفينة “Soy” وكبير مساعديه في مصر، ومن المتوقع عودتهما إلى روسيا خلال الأيام المقبلة.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال اتحاد البحارة الروس، إن "قبطان سفينة “Soy” وكبير مساعديه أطلق سراحهما”.

وأضاف: “سيكون قبطان السفينة وكبير مساعديه قادرين على العودة إلى روسيا خلال الأيام المقبلة".

وكانت سفينة “Soy” وطاقمها المؤلف من 5 روس و3 من مواطني بلغاريا احتجزت في مصر يوم 4 نوفمبر.

وعثر أفراد الجمارك بمصر، في حاويات على متن السفينة على حبوب الترامادول، وهي مادة محظورة.