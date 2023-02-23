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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد احتجازهم بسبب الترامادول.. مصر تطلق سراح قبطان سفينة وكبير مساعديه الروسيين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال اتحاد البحارة الروس، اليوم الخميس، إنه تم الإفراج عن قبطان سفينة “Soy” وكبير مساعديه في مصر، ومن المتوقع عودتهما إلى روسيا خلال الأيام المقبلة.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال اتحاد البحارة الروس، إن "قبطان سفينة “Soy” وكبير مساعديه أطلق سراحهما”.

وأضاف: “سيكون قبطان السفينة وكبير مساعديه قادرين على العودة إلى روسيا خلال الأيام المقبلة".

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وكانت سفينة “Soy” وطاقمها المؤلف من 5 روس و3 من مواطني بلغاريا احتجزت في مصر يوم 4 نوفمبر.

وعثر أفراد الجمارك بمصر، في حاويات على متن السفينة على حبوب الترامادول، وهي مادة محظورة.

مصر روسيا بلغاريا قبطان سفينة الترامادول

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